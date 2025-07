Tesla feiert großen Meilenstein in Deutschland

Tesla errichtete vor ein paar Jahren eine Gigafactory in Deutschland, diese befindet sich in der Nähe von Berlin, in Grünheide. Diese Woche feierte man einen großen und wichtigen Meilenstein, den man mit der Welt teilte: 500.000 produzierte Autos.

Um genau zu sein, 500.000 Tesla Model Y, denn in Deutschland wird nur dieses Modell für den europäischen Markt gebaut, die anderen Modelle werden von Tesla importiert. Teilweise aus den USA, teilweise aus China (wie das aktuelle Model 3).

Die Giga Berlin baut seit ein paar Tagen die Launch Edition des neuen Tesla Model Y, die Produktion der normalen Versionen soll aber auch bald anlaufen. Aktuell ist die Produktion noch unter dem Vorjahr, man hofft aber, dass sich das jetzt ändert.

Tesla: Weiteres Elektroauto für Deutschland

Langfristig wäre ein weiteres Modell für den Standort durchaus möglich, aber das wird dann eher ein neues und günstigeres Modell sein. Oder eben eine Version des Model Y, die günstiger ist. Das Model X und Model S dürfte Tesla aber eher nicht zu uns bringen, das lohnt sich nicht, und beim Model 3 wäre ich mir auch nicht sicher.

Neben einem günstigeren Model und dem Model Y wäre es langfristig übrigens auch möglich, dass der Semi nach Deutschland kommt, aber das ist nicht bestätigt.

