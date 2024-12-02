Mobilität

Tesla kündigt sehr großes Software-Update an

Tesla verteilt viele Updates, auch größere Updates, aber einmal im Jahr gibt es das bekannte „Holiday Update“, welches meistens richtig groß ausfällt. Laut Tesla wird es ab kommender Woche verteilt und es bringt mal wieder viele Neuerungen mit.

Tesla: App für die Apple Watch kommt

Dazu gehört eine App für die Apple Watch, die sich bereits angedeutet hat, diese dient auch als Fahrzeugschlüssel. Darüber hinaus kann man Clips der Dashcam direkt in der Tesla-App anschauen und auf Wunsch auf dem Smartphone sichern.

Weitere Neuerungen sind ein gewünschter Akkustand, den man vor dem Start der Navigation eingeben kann und der dann am Zielort angepeilt wird, ein Hinweis bei der Rückfahrkamera, wenn ein Fahrzeug oder ein Fußgänger von links oder rechts kommen, eine bessere TuneIn-App, Boomerang Fu als neues Spiel und vieles mehr.

Es sind auch kleinere Dinge dabei und Neuerungen, die nicht alle Fahrzeuge sehen werden, da sie beispielsweise exklusiv für das Model 3 oder den Cybertruck sind.

Doch die Liste ist wie immer lang und es sind auch einige Optimierungen laut Tesla dabei, die nicht ganz so groß ausfallen, die ich aber teilweise gut finde. So ist jetzt endlich mal Verkehr bei der Navigation dabei, auch wenn man kein Premium nutzt.

Eine komplette Übersicht des Holiday Updates hat Tesla bei Twitter veröffentlicht, da sind dann auch zahlreiche Bilder und Screenshots der Neuerungen zu sehen.

  1. Hans 🏅
    sagt am

    „ So ist jetzt endlich mal Verkehr bei der Navigation dabei, auch wenn man kein Premium nutzt.“

    Der Verkehr war bisher auch dabei. Nur wurde dieser nicht visuell auf der Karte angezeigt.

