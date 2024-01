Tesla Model Y wird günstiger: Neue Preise für Deutschland

Model Y price drop in Germany:

Model Y

RWD: 44890 -> 42990€

LR AWD: 54990 -> 49990€

Performance: 60990 -> 55990€

Model 3 pricing unchanged, so RWD M3 cost the same as RWD MY.

LR AWD MY is cheaper than LR AWD M3. pic.twitter.com/nlgfwgnHK5

— Tesla_Adri (@tesla_adri) January 17, 2024