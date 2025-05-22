Tesla: Neues Elektro-Flaggschiff auf Testfahrten gesichtet

Tesla plant ein neues Model S für Ende 2025, das hat man vor ein paar Wochen verlauten lassen. Wir bekommen auch in kleines Facelift mit frischer Optik, das zeigen Bilder vom Nürburgring, wo Tesla das neue Model S schon jetzt testet.

Die Cyber-Designsprache gibt es hier nicht, aber diese gibt es auch nicht beim Tesla Model 3. Bei den Limousinen gibt es also keine durchgezogenen Lichter vorne und hinten. Wobei das noch ein Erlkönig ist, der noch nicht das finale Design zeigt.

Für den Marktanteil und Umsatz spielen die großen Elektroautos von Tesla zwar keine entscheidende Rolle mehr, aber sie sind Vorzeigemodelle und daher sollen sie laut Tesla „mehr Liebe“ bekommen. Ein neues Tesla Model X dürfte auch kommen.