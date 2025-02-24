Mobilität

Tesla bestätigt neues Elektro-Flaggschiff für Ende des Jahres

Tesla fokussierte sich in den letzten Jahren auf die wichtigen Modelle im Lineup, wie auf ein ganz neues Model 3 und in ein paar Wochen startet das neue Model Y. Im Sommer sollen noch günstigere Modelle kommen, aber wie sieht es „oben“ aus?

Nun, da steht ja noch der Tesla Roadster an, der 2025 wirklich kommen soll, aber daran glaubt vermutlich niemand so wirklich. Doch auch beim Tesla Model S und Tesla Model X, den aktuellen Top-Modellen im Lineup, wird sich 2025 etwas tun.

Tesla plant „mehr Liebe“ für Top-Modelle

Beide bekamen vor ein paar Jahren ein großes Upgrade, danach wurde es jedoch ruhig. Die zwei Elektroautos „bekommen Ende des Jahres etwas mehr Liebe“, so Lars Moravy im Podcast Ride The Lightning. Und er betont, dass beide bleiben.

Die Nachfrage nach diesen beiden Modellen ist zwar gesunken, aber Tesla wird sie nicht einstellen. Mal schauen, was Tesla für das Model S und Model X geplant hat, ich gehe davon aus, dass wir eine neue „Cyber-Optik“ bekommen, die dann zu den anderen Modellen passt. Beim Model 3 rechne ich irgendwann auch noch damit.

