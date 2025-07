Tesla plant einen Robotaxi-Dienst für 2025

Elon Musk hat im Rahmen der Geschäftszahlen von Tesla verraten, dass in der Bay Area seit einigen Monaten die ersten Elektroautos unterwegs sind, die eine neue Version des FSD-Pakets (pilotiertes Fahren) nutzen und man hier mehr geplant hat.

Falls es die Regulierungen zulassen, so der Chef von Tesla, dann möchte man 2025 einen eigenen Ride-Hailing-Dienst anbieten. Die Autos fahren „1.000 Mal besser“ als Menschen, auch wenn da derzeit noch ein Fahrer im Auto sitzt und aufpasst.

Bei Tesla positioniert man sich in diesem Jahr wieder mehr als Marke für eine autonome Zukunft, das erste (reine) Robotaxi wurde ebenfalls als Konzept gezeigt. Man muss aber dazu sagen, dass Elon Musk schon lange von so einem Dienst bei Tesla spricht und bisher nicht geliefert hat. Warten wir also einfach mal 2025 ab.

-->