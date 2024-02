Tesla plant wohl weiteres Werk in Europa

Tesla könnte nach Grünheide ein weiteres Werk in Europa planen, in diesem Fall ist man im Gespräch mit Italien. Von dort hört man, dass es positive Gespräche mit Tesla gibt und der Bürgerentscheid bei uns war wohl auch ein gutes Argument.

Er ist zwar nicht bindend für Tesla, aber wenn man auf Ablehnung stößt, dann ist es durchaus logisch, dass man sich woanders umschaut. Italien ist mit Blick auf das Interesse an Elektroautos und die Bürokratie aber kein besserer Standort für Tesla.

Tesla selbst hat sich nicht dazu geäußert, wir wissen also nicht, was für ein Werk man in Italien plant und ob man Grünheide dennoch ausbauen möchte. Vielleicht bekommen wir auch einfach nur eine zweite Gigafactory von Tesla in Europa. Das Unternehmen hat immerhin große Ziele, die Produktion muss ausgebaut werden.

Derzeit wird nur das Tesla Model Y in Europa produziert, das Tesla Model 3 wird aus China importiert und dann steht da noch eine neue Generation an Elektroautos für 2025 an, bei der es sich anbieten würde, wenn man einen Teil in Europa produziert.

