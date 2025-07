Problem für Tesla: Elon Musk könnte der Marke massiv schaden

Im Frühjahr hat Elon Musk noch betont, dass er sich finanziell aus dem Wahlkampf in den USA heraushält, auch wenn man immer wieder sieht, dass er hinter Donald Trump und den Republikanern steht. Doch laut WSJ steigt er jetzt ganz aktiv ein.

Angeblich sind 45 Millionen Dollar pro Monat für einen „Pro-Trump Super PAC“ von Elon Musk selbst eingeplant und es geht darum, dass Donald Trump die Wahlen in den USA gewinnt. Das Problem ist nur, dass der Chef von Tesla gegen Tesla setzt.

Schaden für Tesla wäre denkbar

Tesla wirbt auf seiner Seite mit einer nachhaltigen Zukunft, das ist das große Ziel des Unternehmens, sei es mit Energiespeichern oder eben Elektroautos. Doch das „Project 2025“ der Republikaner geht laut Electrek in die exakt andere Richtung.

Es ist schon ein bisschen ironisch, dass die Aktionäre von Tesla dem Paket von Elon Musk (56 Milliarden Dollar) zugestimmt haben und dieser sein Geld nutzt, um der Zukunft von Tesla zu schaden. Oder jedenfalls zu riskieren, dass Schaden entsteht.

Man kann sich allgemein fragen, warum Elon Musk diesen Weg einschlägt, denn weder Donald Trump noch die Republikaner sind Befürworter von Elektroautos, das Gegenteil ist sogar oft der Fall. Ist Elon Musk noch als Chef von Tesla geeignet?

Die zunehmenden Imageprobleme für Tesla sind ein Problem, aber das kann man mit Marketing regeln und am Ende entscheiden sich viele Kunden für ein Produkt und nicht für den Chef der Marke. Doch die US-Politik ist ein ganz anderes Kaliber.

Nachfrage von Tesla sinkt derzeit

Tesla blickt mittlerweile auf eine sinkende Nachfrage und es fehlt eine Lösung, um diese anzukurbeln, man optimiert derzeit nur das aktuelle Portfolio. Und statt eines neuen Elektroautos, welches preiswert ist, steht wohl nur ein Robotaxi bei Tesla an.

In der Vergangenheit hieß es gerne, dass man nicht gegen Elon Musk und Tesla wetten sollte, als das Unternehmen rote Zahlen schrieb und sich beeindruckend aus diesen kämpfte. Doch dieses alte Tesla kann ich derzeit nicht mehr sehen.

Der Pionier der Branche gerät also so langsam unter Druck und dem Chef scheint die Einwanderung in den USA wichtiger als die Zukunft von Tesla zu sein. Vielleicht täusche ich mich hier auch und Elon Musk liegt mit seinen Entscheidungen richtig.

Womöglich gewinnen die Republikaner und pushen Elektroautos in den USA, das Robotaxi wird der ganz große Wurf und die Nachfrage entspannt sich ganz schnell wieder. Doch falls nicht, dann wird die Entwicklung von Tesla extrem spannend.

BYD und Co. machen Druck, Volkswagen und Co. holen langsam (ja, sehr langsam) auf, ich wäre mir nicht mehr so sicher, dass Tesla die Rolle als Marktführer sicher behält. Als Aktionär werden die nächsten Quartalszahlen sehr interessant sein.

