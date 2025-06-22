Mobilität

Neuer Cupra Born kommt 2026: Großes Update für das Elektroauto

Cupra Licht Tavscan Header

Cupra plant einen neuen Born für das nächste Jahr und 2026 steht wohl ein sehr großer Schritt für das Elektroauto der VW-Marke an. Eigentlich sollte der neue Born schon früher kommen, eine Preview gab es sogar schon 2022, aber der Plan für das Elektroauto änderte sich. Jetzt steht nämlich auch noch ganz neue Technik an.

Cupra Born kommt wohl mit MEB+

Nächstes Jahr startet mit MEB+ eine Weiterentwicklung der aktuellen Plattform, die der aktuelle Cupra Born nutzt, und diese wird voraussichtlich der ganz neue VW ID.3 nächstes Jahr nutzen. Der Cupra Born ist das Schwestermodell des VW ID.3 und dürfte technisch identisch aussehen. Details zu MEB+ stehen bisher noch aus.

Cupra selbst betonte vor ein paar Wochen, dass man das Facelift „zu gegebener Zeit“ ankündigen wird, in diesem Jahr werden wir da aber womöglich nichts mehr sehen. Es stehen zwar erste Details zu MEB+ für 2025 an, aber die Produkte der Marken dürften dann erst 2026 folgen. Und VW macht vermutlich den Anfang.

Der neue Cupra Born wird eine frische Optik bekommen, es gibt neue Technik unter der Haube und auch neue Software ist mit dabei. Es deutet sich an, dass VW viele Kritikpunkte mit MEB+ beseitigen wird, das Warten könnte sich also lohnen. Und für ein VW-Werk wäre es durchaus wichtig, dass der Cupra Born erfolgreich bleibt.

Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse

Die Nachfrage nach Elektroautos legt massiv zu

Das Bild in Deutschland kann manchmal trüben, auch wenn sich die Lage hier doch wieder entspannt hat, aber global legen…

13. Juni 2025 | Jetzt lesen →

1 Kommentar

   

  1. Christian 🔅
    sagt am

    Bin sehr auf das aktuelle Modell gespannt.

    Kann es in 3 Wochen für die nächsten 2 Jahre im Leasing abholen.

    Antworten

