Tesla und das alte Versprechen: Euer Auto wird Geld verdienen
Elon Musk wirbt seit Jahren damit, dass sich die Elektroautos von Tesla bald selbst finanzieren werden und man damit Geld verdienen kann. Die Idee ist ein eigenes Robotaxi-Netzwerk, bei dem man sein Elektroauto anderen Fahrern anbieten kann.
Damit wirbt jetzt auch der offizielle Account von Tesla selbst und schreibt, dass „euer Auto bald Geld verdienen wird, wenn ihr es nicht nutzt“. Es „trägt sich im Wesentlichen selbst“ und wird „zur Arbeit gehen, wie ihr auch“, so Tesla weiter.
Tesla: Ein unrealistischer Wunsch
Doch von diesem alten Versprechen ist Tesla weit entfernt und wie Fred Lambert von Electrek in den Kommentaren unter diesem Beitrag angemerkt hat, das sagt man jetzt seit ca. 6 Jahren. Bisher ist das „Robotaxi-Netzwerk“ aber nur ein Traum.
In den Antworten stellt man aber auch fest, wie verblendet viele Fans der Marke da mittlerweile sind und ihn direkt für einen Fakt persönlich angreifen. Ich habe schon viele „Fans“ in der Tech-Welt miterlebt, aber harte Tesla-Fans sind eine andere Liga.
Wie dem auch sei, auch nach dieser Aussage bleibt die Idee, dass ihr einen Tesla kauft und dieser Geld verdient und sich selbst abbezahlt, ein Wunschgedanke und hat nichts mit der Realität zu tun. Und mal davon abgesehen, wie lange würde es denn bitte dauern, bis man das Geld für ein Auto auch nur halbwegs verdient hat?
Es ist ja auch nicht so, dass fremde Personen euer Auto dann gut behandeln, es wird abgenutzt und verliert parallel an Wert. Aber hey, es scheint ein Versprechen zu sein, welches die Investoren und Fans von Tesla seit Jahren bei der Stange hält.
Und dann scheißt einer in dein Auto…. Horror-Vorstellung!
Wenn ich ein Auto habe, dann würde ich das nicht gerade teilen wollen. Mit der eigenen Familie ja, aber nicht mit wildfremden Menschen. Es würde mich stark wundern, wenn das dann nach wenigen Wochen nicht anfängt versifft auszusehen. Was mir direkt in den Sinn kommt:
– Wie wird mein Auto zu mir zurück gebracht?
– Was, wenn ich das selbst spontan brauche und genau dann jemand das mietet und schon eingestiegen ist?
– Wer macht es sauber (und wie zeitnah), wenn es mal dreckig wird durch einen fremden Nutzer?
Und es gibt sicherlich noch etliche Fragen mehr, die mir gerade nicht einfallen, aber enorm wichtig sein dürften.
Sorry, aber ich halte das für eine Totgeburt, die nicht mal ansatzweise sinnvoll umsetzbar wäre.
„Es ist ja auch nicht so, dass fremde Personen euer Auto dann gut behandeln, es wird abgenutzt und verliert parallel an Wert.“
Hier haben die lokalen Stadtwerke schon das Car-Sharing Angebot wieder eingestellt, weil die Autos zu stark beschädigt und verschmutzt wurden… Wer da sein privates Gefährt zur Verfügung stellt, muss echt schmerzfrei sein.
Muss ich dann angeben, dass ich 50000 Kilometer im Jahr fahre oder ist das Auto direkt bei Elon versichert?
Wird sicherlich über die Tesla-eigene Versicherung laufen.