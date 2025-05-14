Tesla und das alte Versprechen: Euer Auto wird Geld verdienen

Elon Musk wirbt seit Jahren damit, dass sich die Elektroautos von Tesla bald selbst finanzieren werden und man damit Geld verdienen kann. Die Idee ist ein eigenes Robotaxi-Netzwerk, bei dem man sein Elektroauto anderen Fahrern anbieten kann.

Damit wirbt jetzt auch der offizielle Account von Tesla selbst und schreibt, dass „euer Auto bald Geld verdienen wird, wenn ihr es nicht nutzt“. Es „trägt sich im Wesentlichen selbst“ und wird „zur Arbeit gehen, wie ihr auch“, so Tesla weiter.

With the Robotaxi network, your Tesla will be able to earn money while you’re not using it, essentially paying for itself It will go to work, just like you — Tesla (@Tesla) May 13, 2025

Tesla: Ein unrealistischer Wunsch

Doch von diesem alten Versprechen ist Tesla weit entfernt und wie Fred Lambert von Electrek in den Kommentaren unter diesem Beitrag angemerkt hat, das sagt man jetzt seit ca. 6 Jahren. Bisher ist das „Robotaxi-Netzwerk“ aber nur ein Traum.

In den Antworten stellt man aber auch fest, wie verblendet viele Fans der Marke da mittlerweile sind und ihn direkt für einen Fakt persönlich angreifen. Ich habe schon viele „Fans“ in der Tech-Welt miterlebt, aber harte Tesla-Fans sind eine andere Liga.

Wie dem auch sei, auch nach dieser Aussage bleibt die Idee, dass ihr einen Tesla kauft und dieser Geld verdient und sich selbst abbezahlt, ein Wunschgedanke und hat nichts mit der Realität zu tun. Und mal davon abgesehen, wie lange würde es denn bitte dauern, bis man das Geld für ein Auto auch nur halbwegs verdient hat?

Es ist ja auch nicht so, dass fremde Personen euer Auto dann gut behandeln, es wird abgenutzt und verliert parallel an Wert. Aber hey, es scheint ein Versprechen zu sein, welches die Investoren und Fans von Tesla seit Jahren bei der Stange hält.