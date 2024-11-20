Teurer und günstiger: Samsung plant 2025 neue Strategie für Foldables

Samsung plant für 2025 angeblich wieder ein normales Samsung Galaxy Z Flip 7 und auch ein Samsung Galaxy Z Fold 7, geht die Sache aber auch etwas anders an.

Das Portfolio der Galaxy Z-Modelle wächst laut Ross Young und wir bekommen ein günstigeres Samsung Galaxy Z Flip, womöglich ein SE-Modell, und ein teureres Samsung Galaxy Z Fold. Samsung präsentierte vor ein paar Wochen eine bessere „Special Edition“ für China, diese Neuerungen wandern aber nicht ins normale Fold.

Stattdessen möchte Samsung wohl das Foldable-Lineup ab 2025 ausbauen und mehr Modelle für eine breitere Zielgruppe anbieten. Einmal ein noch günstigeres Flip-Modell für Einsteiger und ein Highend-Fold, welches technisch alles ausreizt.