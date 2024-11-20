Teurer und günstiger: Samsung plant 2025 neue Strategie für Foldables
Samsung plant für 2025 angeblich wieder ein normales Samsung Galaxy Z Flip 7 und auch ein Samsung Galaxy Z Fold 7, geht die Sache aber auch etwas anders an.
Das Portfolio der Galaxy Z-Modelle wächst laut Ross Young und wir bekommen ein günstigeres Samsung Galaxy Z Flip, womöglich ein SE-Modell, und ein teureres Samsung Galaxy Z Fold. Samsung präsentierte vor ein paar Wochen eine bessere „Special Edition“ für China, diese Neuerungen wandern aber nicht ins normale Fold.
Stattdessen möchte Samsung wohl das Foldable-Lineup ab 2025 ausbauen und mehr Modelle für eine breitere Zielgruppe anbieten. Einmal ein noch günstigeres Flip-Modell für Einsteiger und ein Highend-Fold, welches technisch alles ausreizt.
Na super, dann hat Samsung ja einen Grund die Preise noch weiter zu erhöhen.
Die Preise sind doch bereits nach oben völlig ausgereizt, wenn ich mir die Foldpreise anschauen. Allein für das schlechte Display mit dicken Knick in der Mitte müsste man Geld verlangen, statt zu zahlen.