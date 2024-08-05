The Last of Us: Staffel 2 der HBO-Serie kommt 2025
The Last of Us war nicht nur als Spiel ein voller Erfolg, auch die Serie von HBO ist bei Fans und neuen Zuschauern der Marke sehr gut angekommen. Und nachdem HBO das erste Spiel mit Staffel 1 abgehandelt hat, folgt 2025 dann Staffel 2.
In einer Preview für Max, den Streamingdienst von Warner, bestätigt man, dass die neue Staffel nächstes Jahr erscheint, nennt aber noch kein konkretes Datum. Doch es gibt schon einige Szenen auf der neuen Staffel von The Last of Us zu sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=7_fSOMJxgVk
The Last of Us: Staffel 3 kommt auch
Wir wissen übrigens schon, dass die zweite Staffel nur 7 Episoden bekommt, da man das zweite Spiel auf zwei Staffeln aufteilt. Wobei der Teaser hier und da schon Szenen auf Staffel 3 zeigen könnte, aber ich will keine Details zur Story verraten.
Staffel 1 von The Last of Us startete übrigens Anfang 2023, ich vermute, dass wir Staffel 2 dann Anfang 2025 sehen, hoffe aber, dass Staffel 3 nicht erst 2027 kommt und wir wieder zwei Jahre warten müssen. Das wird dann übrigens noch nicht das Ende sein, denn Part 3 von The Last of Us als Spiel ist wohl schon in Entwicklung.
