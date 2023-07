The Last Hope: The Last of Us als Kopie für die Nintendo Switch

Nintendo ist zwar sehr streng, wenn es um Emulatoren geht und will um jeden Preis verhindern, dass die eigenen Spiele auf anderen Plattformen laufen, scheint aber doch etwas lockerer zu sein, wenn es um dreiste Kopien der Konkurrenz geht.

Aktuell trifft es Sony, denn im eShop für die Nintendo Switch kann man seit ein paar Tagen das Spiel „The Last Hope“ kaufen. Titel, Bild, Setting und Co. erinnern dabei sehr stark an The Last of Us von Naughty Dog, einem exklusiven PlayStation-Spiel.

The Last of Us bei Wish bestellt

Die Entwickler pushen dieses Spiel derzeit für nur 99 Cent und setzen voll auf eine dreiste Kopie, um ein paar Euro abzustauben. Nintendo macht das aber mit und bietet den Titel normal im eShop an. So sieht The Last Hope auf der Switch aus:

Als würde man The Last of Us bei Wish bestellen, aber selbst dieser Screenshot und der offizielle Trailer zeigen sogar eine „schöne“ Seite des Spiels. Bei YouTube findet man erste Gameplay-Videos und The last Hope ist eine einzige Abzocke.

