Neue Nintendo-Konsole: Es geht wohl langsam los

In den letzten Monaten rückt die neue Konsole von Nintendo immer mehr in den Fokus, da die Switch zwar weiterhin erfolgreich ist, deren Nachfrage aber auch so langsam nachlässt. Und auch die Investoren wollen wissen, wie es da weitergeht.

Angeblich arbeitet Nintendo für 2024 an einer neuen Konsole, sowas wie eine Switch 2 oder Switch Pro scheint vom Tisch zu sein. Wobei nicht ausgeschlossen ist, dass diese neue Konsole auf der Switch aufbaut, da diese sehr erfolgreich ist.

Eine neue Konsole von Nintendo

Jetzt geht es wohl auch so langsam los, denn diese Woche haben zwei Quellen (El Analista de Leaks und Behind The Games) behauptet, dass die ersten Developer Kits von Nintendo bei Entwicklern sind. Es wird vermutet, dass MercurySteam ein solches „Dev Kit“ habe, hier hat man unter anderem Metroid Dread entwickelt.

Details? Diese gibt es noch nicht, wir haben aber vor ein paar Tagen erfahren, dass die neue Konsole in etwa die Power einer PlayStation 4 oder Xbox One haben soll.

Eine Sache sei aber noch wichtig zu erwähnen, so die Quellen. Nintendo hat die Entwickler wohl mit einer angepassten Version des Pro-Controllers der Switch versorgt. Das lässt vermuten, dass es einen neuartigen Controller geben wird.

Im Mai haben wir von einer sehr guten Quelle gehört, dass eine neue Konsole von Nintendo nicht vor „Frühjahr 2024“ kommt, es wird also noch eine Weile dauern. Falls das mit den Dev Kits allerdings stimmt, dann folgen bald weitere Gerüchte.

