The Last of Us: Craig Mazin verrät, wie viele Staffeln geplant sind

Die erste Staffel von The Last of Us bei HBO war ein voller Erfolg und so langsam aber sicher beginnt die Planung für die zweite Staffel. Während die erste Staffel das erste Spiel abgehandelt hat, so sieht das bei der zweiten Staffel etwas anders aus.

The Last of Us Part 2 ist wesentlich umfangreicher und daher hat man schon vor einer Weile verraten, dass das zweite Spiel auf zwei Staffeln aufgeteilt wird. Doch wie viele sind insgesamt geplant, wie lautet der große Plan mit Neil Druckmann?

The Last of Us: Wie viele Staffeln kommen?

Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter haben der Produzent der Serie und der Leiter des Entwicklerstudios hinter dem Spiel verraten, dass vier Staffeln eine gute Zahl wären. Vielleicht werden es drei, vielleicht fünf, aber man peilt derzeit vier an.

Das wirft die Frage auf, welche Inhalte man in einer vierten oder fünften Staffel bei HBO behandeln würde, aber vielleicht bekommen wir da bald die Antwort, denn es steht The Last of Us Part 3 im Raum. Und das soll dann auch der letzte Part sein.

Mal schauen, wie sich das bei The Last of Us entwickelt, aber da Neil Druckmann direkt beteiligt ist, sollte es gut ausgehen. Ich hoffe jedenfalls, dass das nicht wie bei Game of Thrones endet, wo die Produzenten das Finale ohne Buchvorlage (in meinen Augen) komplett in den Sand gesetzt haben. Das sollte hier nicht passieren.

Neuer Lenovo-Handheld verfolgt den Ansatz der Nintendo Switch In den letzten Monaten und Jahren sind viele neue Handhelds auf den Markt gekommen, denn Nintendo hat mit der Switch diese Kategorie neu belebt. Und wir wissen auch, dass Lenovo […]17. August 2023 JETZT LESEN →

-->