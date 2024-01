The Last of Us: Erstes Spin-off der HBO-Serie könnte kommen

Nick Offerman hat einen Emmy für seine Rolle in The Last of Us bekommen und das in meinen Augen mehr als verdient, denn die Folge „Long, Long Time“ gehörte zu den in meinen Augen besten Serienfolgen, die ich letztes Jahr gesehen habe.

Sie erzählt ein bisschen die Geschichte von Bill und Frank und weicht dabei sehr stark vom Spiel ab, in dem wir diese Geschichte so nicht erleben. Wir lernen Bill zwar anderweitig kennen, aber in dieser Folge gibt es noch deutlich mehr Tiefe.

Gut möglich, dass Bill und Frank sogar ein Spin-off mit einer Mini-Serie bekommen, welche die Geschichte der beiden Charaktere ausführlich erzählt. Im Gespräch mit Deadline hat Nick Offerman verraten, dass diese Idee bei HBO gepitcht wurde.

Das, vor allem als einmalig abgeschlossene Mini-Serie mit einer Staffel, wäre eine sehr gute Idee in meinen Augen. Man könnte die Welt aus einer anderen und ganz neuen Sicht kennenlernen. HBO hat sich bisher aber noch nicht dazu geäußert.

