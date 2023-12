The Last of Us, Euphoria, The White Lotus und mehr: Preview der neuen HBO-Serien

Das Jahr neigt sich dem Ende und bei Warner hat man diese Woche eine kleine Preview für das kommende Jahr veröffentlicht. Doch nicht nur das, man bestätigt in diesem Teaser auch, dass einige der beliebten Serien erst 2025 kommen werden.

Dazu gehören The Last of Us, Euphoria und The White Lotus. Das hat sich schon angedeutet, jetzt ist es aber auch endlich offiziell. House of the Dragon, True Detective: Night Country, The Regime und mehr stehen allerdings für 2024 an.

Dieser kurze Teaser zeigt, dass HBO weiterhin sehr hochwertige Serien im Lineup hat, viele davon werden bei uns auf der Watchlist landen. Mal schauen, wie lange der Deal noch geht, aber 2024 wird man die Serien noch bei Sky/WOW finden.

Max, der Streamingdienst, der die HBO-Serien exklusiv zeigt, ist weiterhin nicht in Deutschland verfügbar. Der Start bei uns ist geplant, aber das dauert noch. Wobei es mir eigentlich egal ist, wer die Serien am Ende zeigt, wichtig wäre nur, dass die Qualität besser wird. Es ist aber ein weiteres Jahr ohne 4K bei WOW vergangen.

