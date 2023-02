The Last of Us: Folge 5 wird früher bei WOW gezeigt

Falls ihr, wie wir, aktuell The Last of Us verfolgt, dann habt ihr sicher den Montag für neue Folgen im Kopf. Eine neue Episode erscheint immer am Sonntagabend bei HBO und kann dann ab Montag bei WOW gestreamt werden. Doch bei Folge 5 gibt es eine Ausnahme, denn die Folge wird noch diese Woche laut Sky online gehen.

The Last of Us Folge 5 wird ab dem 11. Februar (Samstag) um ca. 4 Uhr online sein. Warum? Es ist Super Bowl in den USA und da tritt kein Medium der Welt mit einer wichtigen Serie oder einem Film gegen an. In den USA war bereits bekannt, dass Folge 5 früher kommt und heute hat Sky Deutschland das offiziell bestätigt.

Freut mich, denn ich würde The Last of Us auch lieber am Wochenende schauen und finde Sonntagabend optimal für so eine Serie. Es wird aber eine Ausnahme bleiben, denn mit Folge 6 wird The Last of Us wieder zur üblichen Zeit gezeigt.

