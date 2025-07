The Last of Us: Keine Überraschung bei HBO-Serie

Es hat sich schon im Vorfeld angedeutet und kurz vor dem Start von Staffel 2 hat man bei HBO bestätigt, dass Staffel 3 von The Last of Us kommt. Ein Datum gibt es bisher noch nicht, aber vermutlich wurden Staffel 2 und Staffel 3 parallel gedreht.

Die erste Staffel erzählt die Geschichte des ersten Spiels, die zweite wird aber nur die erste Hälfte von Part II erzählen, die dritte Staffel führt die Geschichte fort. Es ist noch unklar, ob wir auch eine vierte Staffel bekommen, denn es gab vor einem Jahr die Aussage, dass das zweite Spiel vielleicht auch auf drei Staffeln gestreckt wird.

Details zu Staffel 3 gibt es bisher noch keine, aber ich könnte mir gut vorstellen, wo man den Cut setzt und warum es daher nur 7 Folgen bei Staffel 2 gibt. Und da Part III von The Last of Us vermutlich noch in weiter Ferne liegt, wäre es für HBO auch gar nicht so schlecht, wenn man das zweite Spiel der Reihe ein bisschen streckt.

