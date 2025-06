The Last of Us Part 3: „Ich kann es nicht garantieren“

Kurz vor dem Serienstart der zweiten Staffel von The Last of Us bei HBO ist Neil Druckmann, Chef des Entwicklerstudios Naughty Dog, in sehr vielen Interviews zu sehen. Das führte vor ein paar Tagen zu einer Aussage, welche die Runde machte.

Der Chef des PlayStation Studios gab an, dass es „das gewesen sein könnte“, wenn es um The Last of Us geht und Part 3 wird vielleicht nicht kommen. Es war zwar keine Absage für einen weiteren Teil, aber einige Medien verkauften es als solche.

The Last of Us: Keine Garantie für Part 3

Im Rahmen der HBO-Premiere wurde Neil Druckmann daher erneut von einigen Medien vor Ort gefragt, wie denn jetzt der Stand bezüglich Part 3 ist. Im Gespräch mit „etalkctv“ äußerte er sich zur Frage: „Ich kann es nicht garantieren“. Er wirft bei einem Projekt immer alles rein und geht davon aus, dass es sein letztes Projekt ist.

Derzeit macht er das bei der HBO-Serie und bei Intergalactic. Es müssen „viele Sterne richtig stehen“, damit The Last of Us Part 3 kommt. Das ist aber erneut keine Absage, für mich klingt das eher nach einem „Lasst mich doch eine Weile in Ruhe“.

The Last of Us: Part 3 wird noch dauern

Jetzt gilt der Fokus der zweiten Staffel bei HBO, dann dürfte der Fokus auf eine weitere Staffel wandern, dann steht vermutlich Intergalactic gegen 2027 an und dann kann man über Part 3 sprechen. Es gibt einige Gerüchte, dass die Planung dafür bereits angelaufen ist, sowas bestätigt man aber natürlich noch nicht so früh.

Doch den besten Hinweis lieferte Neil Druckmann selbst vor einem Jahr, denn in einer offiziellen Dokumentation bestätigte dieser, dass die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist und er ein Konzept für einen letzten Part gefunden hat. Ich bin da sehr zuversichtlich, rechne aber nicht vor 2028 mit einer offiziellen Ankündigung.

