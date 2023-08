The Last of Us: Serie könnte Spin-offs bekommen

Bei Game of Thrones hat sich HBO nach dem gigantischen Erfolg direkt für ein ganzes Universum rund um die Serie entschieden und plant mehrere Spin-offs, die in den kommenden Jahren erscheinen. Teilweise auch komplett ohne Vorlage.

The Last of Us ist ähnlich erfolgreich gestartet und im Gespräch mit The Wrap hat Craig Mazin, der die Serie bei HBO leitet, verraten, dass er nicht abgeneigt sei, wenn es um Spin-offs geht. Und Neil Druckmann wäre da sicher auch überzeugt.

Das ist natürlich noch keine Bestätigung, aber The Last of Us bietet viele sehr interessante Charaktere, die ich mir durchaus in einer eigenen Mini-Serie (dann aber bitte nicht zu lang) vorstellen könnte. Und eigentlich sogar wünschen würde.

Schauen wir mal, das ist aber sicher ein Thema für die entfernte Zukunft, denn die Hauptserie wird noch einige Jahre gehen. Gut möglich, dass solche Spin-offs also erst ein Thema für 2030 oder später sind und bis dahin kann noch viel passieren.

