The Last of Us: Wann kommt Staffel 2 der Serie?

Die erste Staffel von The Last of Us ist abgeschlossen und wurde hier häufiger mal erwähnt und besprochen. Doch geht es weiter? Wie geht es weiter? Und wann geht es weiter? Ja, es geht weiter, die zweite Staffel wurde schon von HBO bestätigt.

The Last of Us: Wann kommt Staffel 2?

Das „Wie“ ist noch offen, aber während wir in Staffel 1 bekanntlich Part 1 des Spiels gesehen haben, so gibt es in Staffel 2 dann Part 2. Allerdings nicht in einer Staffel, die Entwickler von The Last of Us haben verraten, dass es mehrere Staffeln sind.

The Last of Us Staffel 1 kann ab sofort komplett bei WOW gestreamt werden, doch wann kommt Staffel 2? Nicht mehr in diesem Jahr. Und vielleicht auch nicht 2024, denn Bella Ramsey, welche Ellie in der Serie spielt, spricht „von einer ganzen Weile“.

Es geht wohl erst Ende des Jahres mit den Dreharbeiten los und da diese recht lang sind und man die Post-Produktion beachten sollte, geht Bella Ramsey von Ende 2024 oder vielleicht sogar Anfang 2025 aus. Womöglich dauert es jetzt zwei Jahre.

The Last of Us: Sehen wir Staffel 4 und 5?

The Last of Us wird uns also eine Weile begleiten, denn Staffel 3 wird dann sicher nicht vor 2025 kommen, eher 2026. Und mal schauen, ob wir danach Staffel 4 und Staffel 5 sehen, denn The Last of Us Part 3 soll sich in der Entwicklung befinden.

Falls man das dritte Spiel auch auf zwei Staffeln aufteilt und es kurz vor der PS6 erscheint (also gegen 2025 oder 2026), dann wird uns The Last of Us wohl noch bis zum Ende des Jahrzehnts begleiten. Fände ich okay, wenn die Qualität bleibt.

Sky und WOW: Diese Serien und Filme erscheinen im April 2023 Wir nähern uns dem Ende des Monats und das bedeutet, dass die Highlights für den kommenden Monat kommen. Heute starten wir mit Sky, die ja nicht nur Sky als Marke […]20. März 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->