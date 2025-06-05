The Legend of Zelda: Updates für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht

Im Zuge der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 hat das japanische Unternehmen Nintendo zahlreichen Nintendo Switch-Spielen wie Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Odyssey oder Captain Toad: Treasure Tracker ein Update spendiert. Dieses optimiert die Spiele für die Konsole und schaltet diverse Performance-Verbesserungen sowie Funktionen wie HDR frei.

Gefühlt zwei neue Zelda-Spiele für die neue Konsole

Doch damit nicht genug: Für The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind nun ebenfalls Updates mit den Versionsnummern 1.8.0 bzw. 1.4.0 erschienen. Neben nicht näher spezifizierten Fehlerbehebungen bringen sie auch die Unterstützung für die Nintendo Switch 2 mit sich.

Wer also die Spiele besitzt und zudem auch Besitzer der Nintendo Switch 2 geworden ist, sollte die Updates herunterladen und installieren. Die Updates stehen ab sofort zum Herunterladen bereit. Die ausführlichen Release Notes sehen wie folgt aus:

Latest update: Ver. 1.4.0 (Released June 3, 2025); Latest update: Ver. 1.8.0 (Released June 3, 2025) The following updates have been made when playing the game on Nintendo Switch 2: Added support for the Nintendo Switch 2 Edition.

Added support for the Portuguese (Brazil) system language setting.

Added support for the Sidon, Tulin, Yunobo, and Riju amiibo.

Wer bisher keines der beiden Zelda-Spiele gespielt hat und zugleich die Nintendo Switch 2 besitzt, kann auch getrost die spezifischen Versionen für die neue Konsole kaufen – samt Verbesserungen speziell für die Nintendo Switch 2.

Diese kommen ebenfalls als physische Handelsversion auf den Markt und sind bei Einzelhändlern wie auch bei Amazon bereits unter den etwas sperrigen Namen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition im Sortiment gelistet.

