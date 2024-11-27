Gaming

Cyberpunk 2077: Entwickler sprechen vor dem Nachfolger über Zahlen

Von
Cyberpunk 2077 sollte 2020 ein Meilenstein für CD Project Red werden, aber man brachte das Spiel viel zu früh auf den Markt und es erlebte einen katastrophalen Launch. In den Monaten danach war man in erster Linie mit Bugs beschäftigt.

Doch Cyberpunk 2077 ist auch ein Paradebeispiel, wie man das Schiff wenden und dazu lernen kann. Die Entwickler änderten den Kurs und machten aus Cyberpunk 2077 eines der besten Spiele aller Zeiten. Außerdem legte man den Fokus auf nur noch ein DLC, Phantom Liberty. Dieser Plan macht sich mittlerweile bezahlbar.

Cyberpunk 2077 knackt die 30 Millionen

Laut CD Project Red hat Cyberpunk 2077 die 30 Millionen Einheiten geknackt und Phantom Liberty kommt auf über 8 Millionen Einheiten. Damit landet das Spiel in den Top 30 der meistverkauften Spiele aller Zeiten und ich könnte mir vorstellen, dass die anstehende Mac-Version noch einen Platz in den Top 20 sichern wird.

Cyberpunk 2077 selbst ist mittlerweile abgeschlossen, selbst eine Version für die PS5 Pro ist leider nicht mehr in Planung, der Fokus liegt auf dem Nachfolger, der als Projekt „Orion“ bekannt ist. Das Spiel liegt aber noch einige Jahre in der Zukunft.

Für mich eines der besten Spiele in diesem Jahrzehnt, obwohl Ego-Shooter sonst nicht meine erste Wahl sind. Doch vor allem die Story und Atmosphäre des Spiels sind einzigartig und ich bin mir sicher, dass ich Cyberpunk 2077 nicht das letzte Mal gespielt habe. Vor allem mit Phantom Liberty zusammen eine klare Empfehlung.

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Der Release ist echt schon wieder 4 Jahre her? Wahnsinn!

