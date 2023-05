TicWatch Pro 5: Neue Smartwatch mit Wear OS kommt noch im Mai

Mobvoi teaserte 2022 erstmals eine neue TicWatch mit komplett neuer Hardware und Wear OS 3 an, allerdings dauerte es jetzt fast ein Jahr, bis die Smartwatch fertig ist. Die TicWatch Pro 5 steht an, ein ganz neues Spitzenmodell der Marke.

Vor ein paar Tagen hatten wir schon die Spezifikationen und viele Bilder für euch, denn die Smartwatch mit Wear OS war kurz bei Amazon gelistet. Allerdings gab es bis jetzt kein offizielles Statement von Mobvoi, was sich gerade ändert, es geht los.

Über Twitter hat man den Hashtag #HighFivePro5 ins Leben gerufen und bestätigt, dass man bis zum 23. Mai jeden Tag eine TicWatch Pro 5 verschenkt. Damit ist der Name also offiziell und ich vermute mal, dass wir die Uhr an diesem Tag sehen.

Xiaomi und Wear OS: Neue Smartwatch deutet sich erneut an Xiaomi wird wohl mal wieder eine Smartwatch mit Wear OS auf den Markt bringen und sich dem Aufschwung anschließen, den Google und Samsung erzeugt haben. Nach einem ersten Gerücht vom […]15. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->