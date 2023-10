Neues Abo für TikTok soll Werbung entfernen

TikTok wird wohl schon bald ein neues Abo einführen, welches auf Wunsch die Werbung in der App entfernt. Jedenfalls hat Android Authority den entsprechenden Hinweis in der Android-App gefunden, bisher wurde das Abo noch nicht vorgestellt.

Für 4,99 Dollar pro Monat kann man TikTok dann „ohne Werbung genießen“, wobei bisher noch unklar ist, was so ein Abo in Deutschland kosten könnte und ob das der finale Preis ist. Wer mit Werbung leben kann, der zahlt natürlich nichts für TikTok.

Es sieht so aus, als ob man nur die Werbung entfernen kann, weitere Extras sind nicht im Abo enthalten. Bei X geht Elon Musk derzeit den Weg, dass man immer mehr Funktionen in das kostenpflichtige Abo packt. Gut möglich, dass sowas bei TikTok aber folgen könnte. Sobald wir mehr erfahren, reichen wir die Details nach.

