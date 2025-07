Tim Cook: Diese vier Worte machen Apple aus

Tim Cook hält sich mit öffentlichen Auftritten und Interviews sehr zurück und wählt auch die Medien ganz gezielt aus, wenn er etwas sagen möchte. Diese Woche hat er sich für ein gutes und längeres Interview im Wall Street Journal entschieden.

In diesem erfährt man, dass Tim Cook zwar auf dem Apple Event die Apple Watch Series 10 trug, aber direkt danach wieder zur Apple Watch Ultra 2 wechselte, die er lieber mag. Doch es geht auch um derzeit wesentlich größere Themen bei Apple.

Mit der Apple Vision Pro und Apple Intelligence stehen zwei große Neuerungen, sei es als Kategorie oder Software an. Und im Gespräch mit dem WSJ verrät Tim Cook auch die vier Worte, die Apple immer ausgemacht haben und ausmachen werden.

Not first, but best.