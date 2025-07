Apple mit überraschendem „Eingeständnis“

Öffentlich wird es Apple natürlich nie zugeben, da sind Siri und die kommende Apple Intelligence der Stand der Dinge, aber intern gibt es eine andere Meinung, so Mark Gurman von Bloomberg. Das KI-Team weiß, dass man hier hinterherhinkt.

Man hat die KI von Apple gegen andere antreten lassen, wie auch ChatGPT, dabei kam man zum Ergebnis, dass Apple „zwei Jahre hinter den Branchenführern“ liegt. Aktuell jedenfalls, aber Apple scheint bereit, um diesen Stand in Zukunft zu ändern.

Apple Intelligence startet ab 2025 durch

In diesem Jahr hat man fast alle Produkte aktualisiert, damit die Apple Intelligence darauf läuft und im Frühjahr 2025 steht dann die finale Version an. Und später im Jahr dürfte sicher auch eine Apple Intelligence mit neuen Funktionen kommen.

Apple hat genug finanzielle Reserven, um aufzuholen, aber es ist selten, dass man bei einem so wichtigen Gebiet so weit abgeschlagen ist. Ich bin gespannt, wie die Apple Intelligence jetzt aufgenommen wird, denn nächste Woche geht es los, aber nur in den USA und nur als Beta und noch lange nicht mit allen neuen Funktionen.

Wie gesagt, die finale Version kommt erst mit iOS 18.4 und das wird noch einige Monate dauern. Ich glaube, dass Apple hier langfristig durchaus vorne mitspielen wird, aber momentan muss man eben eine unfertige Beta von der KI vermarkten.

Video: Das Apple iPhone 17 wird gut

