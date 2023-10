Tomb Raider: Netflix zeigt Preview für animierte Lara Croft-Serie

Netflix hat sich die Rechte an Tomb Raider für eine animierte Serie gesichert, die „bald“ (wir haben noch kein finales Datum) exklusiv beim Streamingdienst zu sehen sein wird. Jetzt hat man einen „First Lock“ für einen ersten Eindruck veröffentlicht.

Die Serie heißt „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ mit vollem Titel und wird allerdings erst 2024 bei Netflix erscheinen. Bald ist ja immer ein dehnbarer Begriff.

Wer die Spiele gespielt hat, wird sich freuen, denn die Serie knüpft an die Trilogie (also an Shadow of the Tomb Raider) an. Es wird übrigens nicht die einzige Serie rund um Lara Croft sein, denn auch Amazon hat sich eine exklusive Serie gekauft.

In den kommenden Jahren werden wir wohl ein großes Universum rund um Tomb Raider sehen, ein neues Spiel kommt ja auch noch. Und Anfang des Jahres haben wir einen neuen Titel für mobile Geräte gesehen. Die Trilogie ging an mir vorbei, ich fand die Spiele früher aber immer ganz gut, vielleicht schaue ich sie mir mal an.

