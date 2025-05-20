News

Toyota bringt neue Version des Elektro-Flaggschiffs

Toyota Bz4x Touring 2026 Header

Toyota bezeichnet den bZ4X als Elektro-Flaggschiff im Lineup, was technisch auch stimmt, es gibt kein besseres Modell darüber. Doch so richtig gut kommt der bZ4X nicht an, daher gibt es bald eine Neuauflage (und teilweise einen neuen Namen).

Dabei bleibt es allerdings nicht, denn der Toyota bZ4X Touring erweitert im ersten Halbjahr 2026 das Angebot, einen Preis haben wir aber leider noch nicht. Man darf davon ausgehen, dass sich der Kombi-SUV etwas über dem SUV einordnen wird.

Toyota Bz4x Touring 2026

Der Touring ist 140 mm länger und 20 mm höher und das Laderaumvolumen liegt hier bei 600 l. Es gibt zwei Antriebe zum Start, 224 oder 380 PS, und einen Akku als Option, nämlich 75 kWh. Das schwächere Modell schafft also 560 km (WLTP).

Ob die neue Version und der Touring den Toyota bZ4X zum erfolgreichen Modell machen? Ich bin skeptisch, denn das Upgrade des SUV fällt im Vergleich zu den Sprüngen der Konkurrenz zu klein aus. Mehr Details gibt es direkt bei Toyota.

Toyota Bz4x Touring 2026 Innen

Toyota Urban Cruiser

Toyota Urban Cruiser: Das zweite Elektroauto hat einen Preis

Toyota bringt im Sommer das zweite Elektroauto nach Deutschland, es handelt sich um den Toyota Urban Cruiser. Es war schon…

16. Mai 2025 | Jetzt lesen →

  1. Herr M. 🌟
    sagt am

    Erinnert eher an einen Subaru Outback oder Volvo V60 Cross-Country als an ein SUV. Wobei mich der normale bz4x auch nicht wirklich an ein SUV erinnert hat.

