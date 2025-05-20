Toyota bringt neue Version des Elektro-Flaggschiffs

Toyota bezeichnet den bZ4X als Elektro-Flaggschiff im Lineup, was technisch auch stimmt, es gibt kein besseres Modell darüber. Doch so richtig gut kommt der bZ4X nicht an, daher gibt es bald eine Neuauflage (und teilweise einen neuen Namen).

Dabei bleibt es allerdings nicht, denn der Toyota bZ4X Touring erweitert im ersten Halbjahr 2026 das Angebot, einen Preis haben wir aber leider noch nicht. Man darf davon ausgehen, dass sich der Kombi-SUV etwas über dem SUV einordnen wird.

Der Touring ist 140 mm länger und 20 mm höher und das Laderaumvolumen liegt hier bei 600 l. Es gibt zwei Antriebe zum Start, 224 oder 380 PS, und einen Akku als Option, nämlich 75 kWh. Das schwächere Modell schafft also 560 km (WLTP).

Ob die neue Version und der Touring den Toyota bZ4X zum erfolgreichen Modell machen? Ich bin skeptisch, denn das Upgrade des SUV fällt im Vergleich zu den Sprüngen der Konkurrenz zu klein aus. Mehr Details gibt es direkt bei Toyota.