Toyota Urban Cruiser: Das zweite Elektroauto hat einen Preis

Toyota bringt im Sommer das zweite Elektroauto nach Deutschland, es handelt sich um den Toyota Urban Cruiser. Es war schon bekannt, dass wir bei ca. 30.000 Euro landen werden und jetzt hat Toyota den finalen Preis genannt: 29.990 Euro.

Im Leasing startet das Elektroauto bei 269 Euro und spielt preislich somit in etwa in der Liga eines VW ID.3 von Volkswagen. Die ca. 6.000 für Deutschland geplanten Einheiten dürften in diesem Jahr weggehen, vermutlich überwiegend im Leasing.

Die mittlere Version mit mehr Ausstattung und Reichweite startet bei 36.990 Euro und das Top-Modell startet bei 42.990 Euro. Auf der deutschen Webseite kann man sich jetzt weitere Details anzeigen lassen, da sind alle vier Versionen aufgelistet.

Der Toyota Urban Cruiser teilt sich übrigens die Basis mit dem Suzuki eVitara, die beiden Elektroautos werden in Indien gebaut und exportiert. Mal schauen, ob der kompakte SUV besser als der große SUV ankommt (der auch aktualisiert wird).