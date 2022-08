Toyota bZ3: Leak zeigt die neue Elektro-Limousine

Toyota lässt euch seit Anfang des Jahres den bZ4X konfigurieren, einen Elektro-SUV, der erstmals die e-TNGA-Plattform für reine elektrische Autos nutzt. Doch das ist nur der Anfang, denn Ende 2021 wurden sehr viele neue Elektroautos gezeigt.

Toyota bZ3 wird eine Elektro-Limousine

Darunter auch der Toyota bZ SDN, das SDN steht für „Sedan“, also Limousine. Das wird das nächste Elektroauto bei Toyota – eine Ankündigung ist für 2022 geplant. Im Netz sind jetzt erstmals erste Bilder dank einer Behörde in China aufgetaucht.

-->

Die zeigen uns, dass die finale Version wohl als Toyota bZ3 vermarktet wird, vor ein paar Wochen drehte die Elektro-Limousine noch als Toyota bZ5 die Runde. Es kann aber auch sein, dass es der Toyota bZ3 in China und der Toyota bZ5 in Europa ist.

Toyota ist zwar noch etwas zurückhaltend bei Elektroautos und legt gerade erst so richtig los (warnt daher vor einem Hype), aber die Modelle kommen. Und wenn man die Nummer 1 vor Volkswagen bleiben möchte, dann muss man mehr Gas geben.

Doch der Toyota bZ3 gefällt mir und wer meine Beiträge hier verfolgt, der weiß, dass ich gerne mehr Elektro-Limousinen hätte. Ich weiß, dass SUVs im Trend sind, aber davon gibt es schon so viele und eine normale Limousine bleibt meine Wahl.

Mal schauen, wann Toyota den bZ3 vorstellen wird, was er zu bieten hat und was er kosten wird. Bei den Specs rechne ich mit Ähnlichkeiten zum bZ4, sprich 150 kW / 204 PS (Allrad 160 kW / 218 PS), einer Akkugröße von 71,4 kWh und einer etwas höheren Reichweite, dürften so um die 500 km sein (mit 150 kW an der Ladesäule).

Kia EV9 kommt 2023 und soll „große SUVs revolutionieren“ Wir kennen den Kia EV9 schon als Konzept und wissen, dass er für 2023 geplant ist. Heute hat Kia verraten, dass die Ankündigung im ersten Quartal 2023 ansteht. Aktuell finden die letzten Testfahrten statt, bevor es bei Kia dann so…26. August 2022 JETZT LESEN →

-->