Toyota bZ4X: Neue Version für 2024 dürfte teurer werden

Toyota hat in den USA eine neue Version des Toyota bZ4X gelistet und möchte den Basispreis für das erste Elektroauto der Marke damit erhöhen. Man hört von einem Preisanstieg von 1.070 Dollar und womöglich steht dieser dann auch in Europa an.

Von offizieller Seite hat Toyota noch keinen Toyota bZ4X 2024 angekündigt und der Eintrag in den USA liefert leider keine technischen Details. Eine Reichweite gibt es für die neue 2024er-Version auch nicht, wir kennen bisher nur den Preisanstieg.

Toyota ist abgeschlagen bei Elektroautos

Der Toyota bZ4X startet bei 47.490 Euro, ich vermute aber, falls der Preisanstieg kommt, dass man die 50.000 Euro nicht knacken wird. Der Preis ist immerhin schon jetzt nicht besonders attraktiv, was auch dazu führt, dass Toyota in den letzten zwei Monaten nur um die 100 Modelle pro Monat hier in Deutschland ausgeliefert hat.

Nur mal ein Vergleich: Das Tesla Model Y wurde im September häufiger bei uns in Deutschland zugelassen, als der Toyota bZ4X im ganzen Jahr. Theoretisch müsste man den Preis also senken, damit man mit der Basis des Model Y mithalten kann.

Doch die weltweite Nummer 1 der Automobilbranche ist mittlerweile abgeschlagen und noch nicht einmal in den Top 10 bei Elektroautos vertreten. Falls der bZ4X für 2024 nicht deutlich attraktiver wird, dann wird sich das nächstes Jahr nicht ändern.

