Uber bietet jetzt auch Taxi-Service in München an

Uber startet ab sofort die Vermittlung von Taxis über die Uber-App in München. Neben der bayerischen Landeshauptstadt vermittelt Uber schon in zahlreichen weiteren deutschen Städten Fahrten an Taxis.

Taxifahrer zahlen bei Uber keine Mitgliedsgebühr wie bei Taxi-Zentralen, sondern eine prozentuale Vermittlungsgebühr pro tatsächlich vermittelter Fahrt. In Berlin arbeitet die Mobilitätsplattform mit „mehr als 1000 Taxis“ zusammen. Uber kooperiert in Deutschland ausschließlich mit lokalen, lizenzierten Mietwagen- und Taxiunternehmen, die die Beförderungsleistung durchführen.

Es gilt immer der lokale Taxitarif

Die Nutzer geben in der Uber-App ihr Wunschziel ein und können dann die Option Uber Taxi wählen. Sie bekommen eine geschätzte Preisspanne für die Fahrt angezeigt.

Abgerechnet wird anhand des lokalen Taxitarifs. Die Fahrgäste sehen vor Fahrtantritt jeweils den Namen des durch Uber vermittelten Taxiunternehmens sowie das Profil des professionellen Fahrers mit Fotos, Kennzeichen und Service-Bewertung.

Nach Abschluss der Fahrt wird automatisch bargeldlos mit Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Google Pay bezahlt. Auch Barzahlung ist möglich.

Zuletzt hatte Uber eine neue Funktion für das Reservieren von Fahrten sowie eine Funktion für das Buchen von Fahrten für andere Personen und neue App-Features gestartet.

