Zukunft der PlayStation: Sony spricht ein wichtiges Thema an

Sony ist mit der PlayStation sehr gut aufgestellt und feiert gerade das 30. Jubiläum der Konsole und Klassiker. Doch es gibt einen großen Trend, der die Branche schon jetzt stark beeinflusst und in Zukunft vermutlich noch stärker beeinflussen wird: KI.

Im Gespräch mit BBC hat PlayStation Co-CEO Hermen Hulst bestätigt, dass das auch für Sony ein Thema ist und die Branche verändert. Doch man glaub, dass es immer einen Platz für echte Entwickler geben wird. Aber es wird sich verändern.

Eine „doppelte Nachfrage“ bei Spielen

Die Vermutung ist, dass wir eine „doppelte Nachfrage“ sehen werden, so Herman Hulst weiter, eine „nach KI-gesteuerten innovativen Erlebnissen und eine andere nach handgefertigten, durchdachten Inhalten“. Hier muss man die Balance finden.

Bei den PlayStation Studios möchte man die „menschliche Note bewahren“, das „wird entscheidend sein“. Ich bin auch gespannt, wie sich KI auf Spiele auswirkt, da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber ich würde nicht ausschließen, dass man die „handgefertigten Inhalte“ irgendwann kaum von den KI-Inhalten unterscheiden kann.