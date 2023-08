Die Uhr tickt: Wie ist der Stand bei VanMoof?

Im Juli wurde bekannt, dass VanMoof offiziell pleite ist und seit dem wird um die Zukunft der Marke verhandelt. Es gibt mehrere Interessenten, wobei die ersten aus dem Wettstreit ausgestiegen sind. Angeblich sind aber die VanMoof-Gründer selbst mit einem ganz neuen Unternehmen unter den Interessenten für die Marke dabei.

Wie man hört, gibt es derzeit noch vier Interessenten: Lavoie, eine Untermarke von McLaren, die unter anderem E-Scooter vertreibt, KKR, ein sehr bekanntes Private-Equity-Unternehmen, die Gründer selbst und der vierte Kandidat ist unbekannt.

Allerdings tickt die Uhr ein bisschen, denn die Lohngarantieregelung endet laut Quelle am 1. September und ohne Gehalt kein Personal, was den Neustart mit der Marke schwieriger machen würde. Eine Entscheidung für VanMoof muss also her.

