Das Universum verstehen: Elon Musk gründet xAI

Elon Musk scheint noch nicht ausgelastet zu sein, denn mit xAI geht ein weiteres Unternehmen an den Start und wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich hier alles um die Künstliche Intellizenz. Es ist die gefühlt 10. CEO-Rolle von Elon Musk.

Es handelt sich bei xAI um ein eigenes Unternehmen, welches nicht mit X Corp zusammenhängt, aber zusammenarbeitet. Außerdem arbeitet man mit X (so heißt Twitter mittlerweile) und Tesla zusammen, hier ist Elon Musk ebenfalls der Chef.

Besonders viele Details gibt es noch nicht, man wirbt bisher nur damit, dass man die „wahre Natur des Universums zu verstehen“ möchte. Elon Musk ist schon sehr stark in die Ecke der Verschwörungstheorien abgerutscht, vielleicht bräuchte er wirklich mal ein Unternehmen, welches ihm das Universum etwas näher erklärt.

Spaß beiseite, wir müssen nicht lange warten, bis es mehr Details gibt, denn xAI will am 14. Juli ein Live-Event auf Twitter abhalten und erklären, was da so geplant ist.

