Update auf Android 16: Samsung testet wohl bereits One UI 8

Dass sich One UI 7 für viele Smartphones und Tablets aus dem südkoreanischen Hause Samsung verzögert, hat sicherlich der eine oder andere mitbekommen. Das öffentliche Beta-Testprogramm ist mittlerweile in die vierte Runde gegangen, ab April will man die stabile und zugleich finale Version für die Galaxy S24-Reihe veröffentlichen. Weitere Modelle sollen nach und nach folgen.

Erste Hinweise auf One UI 8 aufgetaucht

Nachdem nun nach vielen Wochen Klarheit über One UI 7 herrscht, scheint das Unternehmen die Entwicklung der nächsten Hauptversion von One UI beschleunigen zu wollen. Grund für diese Annahme ist eine Reihe neuer Firmware-Versionen, die auf dem internen Samsung-Server zu finden sind und laut dem Insider „Tarun Vats“ eindeutig der auf Android 16 basierenden One UI 8 zuzuordnen sind.

Interessant ist auch der Aspekt, dass die neue Version von One UI 8 bereits auf mehreren Smartphones wie dem Galaxy S25 Ultra, dem Galaxy Z Fold 6 und dem Galaxy Z Flip 6 zum Einsatz kommt. Damit ist ein Punktupdate wie One UI 7.0.1, 7.1 oder 7.1.1 wohl Geschichte, obwohl in der Vergangenheit sehr oft auf diese Art der Versionierung zurückgegriffen wurde.

BREAKING ‼️ The FIRST One UI 8 internal test build for the Galaxy S25 series has been spotted on the server today Build Version: S938BXXU1BYC1/S938BOXM1BYC1/S938BXXU1BYC1 Samsung has kicked off One UI 8 (Android 16) development two months earlier than usual. Repost 🔄 pic.twitter.com/hZ3G38ORng — Tarun Vats (@tarunvats33) March 7, 2025

Samsung will die aktuelle Verzögerung bei One UI 7 bei der nächsten Version von One UI wohl nicht wiederholen, da der Druck in Sachen neue Android-Versionen seitens Google steigt. Das Unternehmen selbst will nämlich Android 16 voraussichtlich Anfang Juni veröffentlichen, da die Testphase gut verlaufe und man sehr gut im Zeitplan liege.