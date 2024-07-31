Firmware und OS

Update für macOS Sonoma: Apple empfiehlt die sofortige Installation

Mit der jetzt veröffentlichten Version 14.6 von macOS Sonoma hat der US-amerikanische Hard- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Apple das sechste und voraussichtlich letzte große Update für sein Mac-Betriebssystem veröffentlicht. Im Herbst erscheint dann wie angekündigt macOS 15 Sequoia.

macOS Sonoma 14.6: Sicherheitsrelevante Anpassungen und Fehlerkorrekturen

Wie üblich stehen sicherheitsrelevante Anpassungen und Fehlerkorrekturen im Vordergrund eines Punktupdates. Laut Apple werden insgesamt 69 Sicherheitslücken geschlossen, einige davon haben den Schweregrad „Hoch“ und „Kritisch“, eine sofortige Installation wird also wieder dringend empfohlen. Interessierte Leser finden hier und hier weitere Details.

Das Update kann ab sofort für alle berechtigten Macs über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen heruntergeladen werden.


