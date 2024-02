US-Ladestandard: Tesla geht als Sieger vom Platz

Es hat sich schon letztes Jahr angedeutet, dass Tesla in Zukunft den Standard für das Laden von Elektroautos in den USA stellen wird. Dieser nennt sich NACS (was für North American Charging Standard steht) und fast alle Marken sind mit dabei.

Zunächst war es eine kleine Auswahl an Marken, die sich Tesla im Juni anschlossen, dann folgten weitere Marken und mittlerweile sind eigentlich alle dabei, seit dieser Woche auch Stellantis, das war noch der letzte große Konzern, der sich weigerte.

Ich gehe weiter davon aus, dass das keinen Einfluss auf Europa und den Rest der Welt haben wird, wo sich meistens CCS (Combined Charging System) durchgesetzt hat. Immerhin setzt Tesla hier ebenfalls auf einen CCS-Port in den Elektroautos.

Interessant ist, dass es die komplette Konkurrenz nicht geschafft hat, auch in den USA den CCS-Standard durchzusetzen, da das Supercharger-Netzwerk dort schon viel zu gut ausgebaut ist. Das ist ebenfalls ein großer Unterschied zu uns, denn hier kommt man mittlerweile auch ohne die Supercharger von Tesla sehr gut klar.

