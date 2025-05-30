VanMoof kündigt neues E-Bike für Juni an

VanMoof ist seit etwa einem Jahr zurück, wechselte jedoch den Besitzer. In den letzten Monaten hat man das Unternehmen überarbeitet, neue E-Bikes gab es aber nicht, man verkaufte nur die bisher bekannten weiter. Das wird sich bald ändern.

Vor ein paar Tagen startete eine für VanMoof eher seltene Angebot-Aktion und ich habe schon vermutet, dass es ein kleiner „Abverkauf“ ist, bevor Neues kommt. Und so sieht es aus, denn am 11. Juni zeigt VanMoof „das nächste E-Bike“ der Marke.

VanMoof E-Bike: Was wird kommen?

Details gibt es keine, wir können daher nur spekulieren. Möglich wären das S6 und A6, eine komplett neue Reihe (wieso wie bisher weitermachen, das funktionierte bei VanMoof nicht) oder vielleicht kommt auch endlich die Vision des alten Hyberbikes.

Was auch immer bei VanMoof geplant ist, der Schritt wird spannend, denn jetzt muss die Marke zeigen, dass sie ein besseres Konzept für die Zukunft hat. Ich bin gespannt, denn das neue Bike-Lineup dürfte die letzte Chance für die Marke sein.