Vivo feiert Smartphone-Comeback in Deutschland

Die Patentstreitigkeiten der BBK-Marken sind geregelt und OnePlus wartete auch nicht lange und verkaufte schon Ende letzten Jahres direkt wieder Smartphone. Bei Oppo ist das Comeback schon offiziell, aber bisher wartet man mit dem Verkauf.

Vivo äußerte sich bisher nicht zum Comeback in Deutschland, was sich diese Woche ändert, denn man ist zurück. Die Webseite wird neu aufgebaut, aber Vivo ist schon wieder mit einem passenden Portfolio auf Amazon Deutschland vertreten.

Weitere Details soll es in den nächsten Wochen und Monaten geben, der Verkauf in Deutschland wird jetzt neu aufgebaut. Die Auswahl an Smartphones wächst also wieder, was gut ist, denn in Deutschland gab es doch etwas wenig Konkurrenz.