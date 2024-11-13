OnePlus feiert Smartphone-Comeback in Deutschland

OnePlus ist zurück in Deutschland. Moment, werden einige von euch sagen, ist das nicht die Nachricht von Januar? Richtig, aber im Sommer folgte in Deutschland ein weiteres Verkaufsverbot, da Oppo und OnePlus erneut Patente verletzt haben.

Vor ein paar Wochen konnte man sich einigen und während Oppo noch an seinem Comeback schleift und etwas Zeit benötigt, so legt OnePlus direkt los. Über die deutsche Webseite von OnePlus kann man ab jetzt wieder Smartphones kaufen.

Wir haben mittlerweile übrigens wieder Kontakt zu Oppo, zu denen OnePlus seit ein paar Jahren eigentlich ganz offiziell (vorher nur inoffiziell) gehört, aber noch nicht zu OnePlus selbst. Mehr kann ich euch zum Start in Deutschland also nicht sagen.