Vodafone & OXG: Glasfaser-Offensive startet in Bayern

OXG und Vodafone starten eine groß angelegte Glasfaseroffensive in Bayern, um das schnelle Gigabit-Internet flächendeckend verfügbar zu machen.

In den nächsten 12 Monaten sollen rund 300.000 Haushalte in Städten wie Nürnberg, Augsburg, Hof und Würzburg an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Langfristig plant OXG den Ausbau für bis zu 650.000 Haushalte – ohne öffentliche Förderung. Das Projekt wurde im Bayerischen Staatsministerium des Innern in Nürnberg offiziell vorgestellt. Gleichzeitig startete Vodafone mit der Vermarktung, um Hauseigentümer und Anwohner über den Ausbau und die Anschlussmöglichkeiten zu informieren.

Das Netz bleibt für alle Telekommunikationsanbieter offen, sodass die Kunden eine größere Auswahl an Diensten wie Internet, Telefonie und Fernsehen haben. Bayerns Finanzminister Albert Füracker betonte die Bedeutung des flächendeckenden Netzausbaus, der insbesondere den ländlichen Raum stärken soll. Mit über 2,6 Milliarden Euro und mehr als 105.000 Kilometern Glasfaserkabel investiert der Freistaat massiv in die digitale Infrastruktur. Ziel ist es, die Gigabit-Versorgung auf 81 Prozent zu steigern und Bayern als „führende Digitalregion“ weiterzuentwickeln.

Die OXG Glasfaser GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und Altice, will insgesamt bis zu 7 Milliarden Euro in den Glasfaserausbau in Deutschland investieren. Der Anschluss ist für Hauseigentümer und Mieter kostenlos und der Ausbau erfolgt unabhängig von einer Vorvermarktungsquote. Auch in Hamburg ist solch ein Projekt bereits angelaufen.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

-->