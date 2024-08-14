Volkswagen: Der elektrische GTI wird „wirklich großartig“

Volkswagen plant mit dem VW ID.2 auch einen ersten VW ID.2 GTI, das erste Modell der GTI-Reihe mit Elektroantrieb. Langfristig dürfte das Branding das GTX-Branding bei Volkswagen ablösen, auch der erste Elektro-Golf soll als GTI zu uns kommen.

Im Rahmen des GTI-Treffens hat Kai Grünitz jedoch betont, dass es nicht nur um die reine Power beim ersten Elektro-GTI geht. Ein GTI ist mehr als nur reine Power, es geht vor allem um den Fahrspaß und der erste Prototyp sei „wirklich großartig“.

VW: Elektro-GTI mit Gokart-Feeling

Laut Autocar warf der Technik-Chef von VW die Frage auf, ob es wirklich 300 oder 350 PS benötigt, was dafür spricht, dass man diese Leistung nicht unbedingt im VW ID.2 GTI sehen wird. Der VW ID.3 GTX kommt übrigens auf 240 kW (326 PS).

Mit dem GTI möchte sich Volkswagen jetzt allerdings noch mehr auf Fahrspaß und ein „Gokart“-Feeling fokussieren. Die Frage ist nur, ob es nicht beides sein kann?

Die Konkurrenz bei Volvo, MG, Tesla und Co. zeigt, dass die Leistung auch bei über 400 PS in einer günstigeren Preisklasse liegen kann und das Spaß macht. Doch ich vermute, dass im Volkswagen Konzern die alte Denkweise dominiert, dass so ein VW ID.2 GTI auf keinen Fall einen Porsche Taycan aus dem Stand abziehen darf.

Die Konkurrenz denkt da anders und bietet daher mehr Leistung.

Mal schauen, wie die finalen Details am Ende aussehen, es ist ja noch etwas Zeit bis zum Marktstart. Die Ankündigung des VW ID.2 findet immerhin erst Ende 2025 statt und Marktstart ist erst 2026. Wer weiß, wann dann der VW ID.2 GTI startet.