Volkswagen: Erster Elektro-GTI kommt mit E-Sound

Volkswagen präsentierte vor etwa einem Jahr das erste Konzept für einen Elektro-GTI und wir dürften diesen bis 2027 als Serienversion sehen. Das GTX-Branding hat wohl keine Zukunft bei VW, aber dafür soll GTI eine sehr spannende Zukunft haben.

Im Gespräch mit Motor1 hat VW-Chef Thomas Schäfer verraten, dass der erste Elektro-GTI ein „höheres Niveau“ als aktuelle Verbrenner mitbringen soll und es geht nicht nur um Leistung, es geht hier um ein „noch aufregenderes“ Fahrerlebnis.

Volkswagen plant den „GTI E-Sound“

Diese Emotionen möchte man mit einem „GTI E-Sound“ erreichen, falls man es nicht vorher bei der ID-Reihe einführt, dann wäre der elektrische GTI das erste VW-Modell mit einem künstlichen Sound, wie man es von anderen Elektroautos kennt.

Ziel sei es auch, den „DNA-Geist“ der Verbrenner-Ära mitzunehmen, wo der VW-Chef aber ganz zuversichtlich ist, auch ein „ikonisches Design“ wird es geben. Die Basis für den ersten Elektro-GTI ist übrigens der VW ID.2 und noch nicht der Golf.

Der VW Golf wird mit der 9. Generation allerdings als reines Elektroauto kommen und da hat man bei Volkswagen auch schon verraten, dass da natürlich ein VW Golf GTI mit dabei ist. Weitere Elektro-GTI-Modelle sind denkbar, da GTX wohl wegfällt.

Ich bin mal gespannt, wie diese neue VW-Zukunft aussieht, bei der man viel vom „alten Kern“ bei Volkswagen neu aufleben lassen möchte. Man spürt aber, dass Thomas Schäfer die VW-Marke anders als Herbert Diess sieht und sich eher auf die „alten Werte“ fokussiert. Es wird aber ein paar Jahre dauern, bis der Plan aufgeht.