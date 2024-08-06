Mobilität

Volkswagen: Erster Elektro-GTI kommt mit E-Sound

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Id. Gti Concept Studie
VW ID.2 GTI als Konzept

Volkswagen präsentierte vor etwa einem Jahr das erste Konzept für einen Elektro-GTI und wir dürften diesen bis 2027 als Serienversion sehen. Das GTX-Branding hat wohl keine Zukunft bei VW, aber dafür soll GTI eine sehr spannende Zukunft haben.

Im Gespräch mit Motor1 hat VW-Chef Thomas Schäfer verraten, dass der erste Elektro-GTI ein „höheres Niveau“ als aktuelle Verbrenner mitbringen soll und es geht nicht nur um Leistung, es geht hier um ein „noch aufregenderes“ Fahrerlebnis.

Volkswagen plant den „GTI E-Sound“

Diese Emotionen möchte man mit einem „GTI E-Sound“ erreichen, falls man es nicht vorher bei der ID-Reihe einführt, dann wäre der elektrische GTI das erste VW-Modell mit einem künstlichen Sound, wie man es von anderen Elektroautos kennt.

Ziel sei es auch, den „DNA-Geist“ der Verbrenner-Ära mitzunehmen, wo der VW-Chef aber ganz zuversichtlich ist, auch ein „ikonisches Design“ wird es geben. Die Basis für den ersten Elektro-GTI ist übrigens der VW ID.2 und noch nicht der Golf.

Volkswagen Vw Id Gti Concept Header

VW ID.2 GTI als Konzept

Der VW Golf wird mit der 9. Generation allerdings als reines Elektroauto kommen und da hat man bei Volkswagen auch schon verraten, dass da natürlich ein VW Golf GTI mit dabei ist. Weitere Elektro-GTI-Modelle sind denkbar, da GTX wohl wegfällt.

Ich bin mal gespannt, wie diese neue VW-Zukunft aussieht, bei der man viel vom „alten Kern“ bei Volkswagen neu aufleben lassen möchte. Man spürt aber, dass Thomas Schäfer die VW-Marke anders als Herbert Diess sieht und sich eher auf die „alten Werte“ fokussiert. Es wird aber ein paar Jahre dauern, bis der Plan aufgeht.

Hyundai Ioniq 6 2024 Header

Neuer Hyundai Ioniq 6 zeigt sich auf Testfahrten

Hyundai hat den Ioniq 5 bereits mit einem Facelift versorgt, da der Ioniq 6 aber erst etwas später an den…

6. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Ich finde, die sollten ein echtes DSG einbauen. Nicht weil man es braucht, sondern weil … das die GTI Fahrer wollen!

    Antworten
  2. P45 💎
    sagt am

    Ich fahre inzwischen lange genug vollelektrisch, um sagen zu können, dass ein „Elektro-Sound“ wohl das letzte ist, was ich beim Fahren vermisse. Im Gegenteil, die Ruhe beim Fahren ist ja gerade das angenehme, das einen der besten Unterschiede zum Verbrennerfahren darstellt. Und wenn man die Tests vom Ioniq 5N verfolgt, sagen fast alle Tester, dass sie nach kurzer Zeit den künstlichen Sound abgestellt haben, weil er einfach nur nervt.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu P45 ⇡

      Ich stimme dir zu, wenn es „Pflicht“ wäre. Was ich aber nach vielen Jahren gemerkt habe, vor allem nach mehreren Monaten mit dem P2, ich finde es gut. Gerade zum BMW i5 gewechselt und da mag ich das im Sportmodus. Aber auch nur da, nicht im Alltag. Und es darf kein Verbrenner-Sound wie bei Hyundai sein, es muss im Stil von BMW oder Porsche gehalten werden, also ein „elektrisches Summen“. Das darf bei mir in sportlichen Modellen aber sehr gerne optional zuschaltbar sein.

      Antworten
    2. Matze50 🌀
      sagt am zu P45 ⇡

      Denke auch so, das beste an den Dingern ist die Ruhe

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Vw Golf Gti Volkswagen Header
Versicherungswirtschaft deckt auf: Der Schaden-Mythos bei Elektroautos bröckelt
in Mobilität
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW starten Kombi-Angebot für 5,99 Euro im Monat
in News
ING startet Bezahldienst Wero noch im August
in Fintech
Threads
Threads wächst weiter: 400 Millionen Nutzer
in Social
Google zeigt das Top-Flaggschiff der Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple App Store Icon Header
Apple: Es gibt keine Vorurteile im App Store
in News
Opel will „die Grenzen“ von Elektroautos ausloten
in Mobilität
Vw Golf 8 Logo
Volkswagen erhöht die Preise für Verbrenner
in Mobilität
Fluch Karibik Johnny Depp
Fluch der Karibik 6: Johnny Depp als Überraschung für neuen Film
in News
ICE L erhält Zulassung für Einsatz in Deutschland
in Mobilität