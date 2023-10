Volkswagen kämpft mit Problemen bei der neuen Strategie

Volkswagen kündigte im Sommer an, dass man bis 2026 eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent anstreben möchte, womit in den nächsten Jahren ein rund 10 Milliarden Euro verbessertes Ergebnis erreicht werden soll. Anfang des Jahres lag die Rendite bei nur 3 Prozent und für die Kernmarke der Volkswagen AG ist das sehr wichtig.

Doch das Programm „Accelerate Forward“, wie man es liebevoll nannte, ist nicht wie geplant im Oktober gestartet, so Automotive News Europe. Ein erstes Treffen der Verantwortlichen fand erst Anfang des Monats statt und der Plan soll auch erst bis Ende des Jahres final ausgearbeitet werden. Es sei ein „Rückschlag für VW“.

Eine „Kraftanstrengung“ für Volkswagen

VW-Markenchef Thomas Schäfer sprach im Juni von einer „großen, gemeinsamen Kraftanstrengung“ und peilt mittlerweile ein konkretes Paket im Herbst an. Für VW wird das nicht leicht, denn man möchte die Gewinnmarge steigern, ohne bei der Qualität zu viel zu zahlen und Kosten senken, ohne zu viel Personal zu entlassen.

Dazu kommt eine schlechte Auftragslage in den kommenden Monaten, was ein sehr gefährlicher Cocktail für 2024 werden könnte. Es deutet sich nämlich so ganz langsam auch ein Preiskampf der Elektroautos bei uns an und erleichtert die Lage nicht unbedingt. Ich bin daher sehr gespannt, wie der finale Plan bei VW aussieht.

Der elektrische Einstieg bei Mercedes wird teuer Mercedes-Benz präsentierte im September ein erstes Konzept für den elektrischen CLA der Zukunft. Das Elektroauto glänzt mit bis zu 750 km Reichweite und ist das erste Modell einer neuen Elektro-Plattform, […]16. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->