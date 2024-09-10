Mobilität

Volkswagen muss sparen und holt sich Hilfe von Seat

Volkswagen Vw Id2 Gti Konzept Header
VW ID.2 GTI als Konzept

Die Schlagzeilen rund um Volkswagen sind in letzter Zeit nicht so gut und vor allem das Sparprogramm wird kritisch gesehen. Kunden wollen keine Abstriche machen und Investoren wollen mehr Gewinn. VW hat in beiden Bereichen große Defizite.

Daher muss Patrik A. Mayer als CFO gehen und kann jetzt die Finanzen der SEAT. S.A überwachen, die aktuell gut aufgestellt sind. Volkswagen holt sich David Powels von Seat ins Team, er soll ab 1. Oktober frischen Wind in die VW-Marke bringen.

Das „Performance Programm“ von Volkswagen benötigt neue „Impulse“, wobei VW von „erschwerten Bedingungen“ spricht. Im kompletten VW-Konzern wird gerade umstrukturiert und man merkt, dass die ganze Volkswagen AG unter Druck steht.

