Audi kommt derzeit nicht zur Ruhe

Die Probleme bei Audi haben so langsam ernste Konsequenzen und es sieht so aus, als ob die VW-Marke umgebaut wird. Derzeit rollen auch auf Top-Ebene die Köpfe.

Erst machten Schlagzeilen rund um Marcus Keith die Runde, der für die Vernetzung der Fahrzeuge verantwortlich war, heute dann die Meldung, dass auch Hildegard Wortmann als Vertriebsvorständin das Unternehmen verlässt. Audi blickt auf einen Einbruch von ca. 8 Prozent im ersten Halbjahr 2024 und es gibt weitere Probleme.

Das aktuelle Flaggschiff Q8 steht vor dem Aus und Konkurrent BMW rennt der Marke bei Elektroautos regelrecht davon. Kurz vor dem Start des neuen Lineups mit PPE-Plattform (Audi Q6 und Audi A6) wird also auch das Management getauscht.

Ich bin gespannt, wie sich Audi bis Ende des Jahres und vor allem 2025 entwickelt, denn das neue Lineup alleine wird kein Selbstläufer bei diesen Preisen sein. Und ab 2025 stehen auch bei BMW und Mercedes die neuen Plattformen an. Am Ende wird es vermutlich bei vielen Marken auf einen Preiskampf bei E-Autos hinauslaufen.