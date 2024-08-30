Audi kommt derzeit nicht zur Ruhe
Die Probleme bei Audi haben so langsam ernste Konsequenzen und es sieht so aus, als ob die VW-Marke umgebaut wird. Derzeit rollen auch auf Top-Ebene die Köpfe.
Erst machten Schlagzeilen rund um Marcus Keith die Runde, der für die Vernetzung der Fahrzeuge verantwortlich war, heute dann die Meldung, dass auch Hildegard Wortmann als Vertriebsvorständin das Unternehmen verlässt. Audi blickt auf einen Einbruch von ca. 8 Prozent im ersten Halbjahr 2024 und es gibt weitere Probleme.
Das aktuelle Flaggschiff Q8 steht vor dem Aus und Konkurrent BMW rennt der Marke bei Elektroautos regelrecht davon. Kurz vor dem Start des neuen Lineups mit PPE-Plattform (Audi Q6 und Audi A6) wird also auch das Management getauscht.
Ich bin gespannt, wie sich Audi bis Ende des Jahres und vor allem 2025 entwickelt, denn das neue Lineup alleine wird kein Selbstläufer bei diesen Preisen sein. Und ab 2025 stehen auch bei BMW und Mercedes die neuen Plattformen an. Am Ende wird es vermutlich bei vielen Marken auf einen Preiskampf bei E-Autos hinauslaufen.
Audi ist ein Thema, aber was mich wundert ist, was sich die Kunden alles gefallen lassen. Wer kauft bitte BMW? Die verlangen ein Abo für die Sitzheizung. Alleine dafür können die sich alles was sie herstellen behalten. Aber jetzt verstehe ich, warum Autokonzerne sowas machen können. Die Leute kaufens trotzdem.
Audi hat sich halt verrannt! Ihre V6 Diesel waren der Hammer. Mit dem Dieselskandal mussten sie dann regulär die Normen erfüllen und die Motoren waren unterirdisch. Die Preise kletterten aber ins Extreme. Seid dem wir keine Audis mehr im Fuhrpark haben, wissen wir andere Mütter haben auch hübsche Töchter…. und dann sieht man wo Audi auch nur sich aus dem VW Konzernregal bedient…. wir fahren bei Elektro mit den Koreanern am besten. Dagegen ist alles aus Deutschland zweitklassisch. Bei V8 gibt es durchaus Unterschiede…aber andere Liga….. abet Audi hat sich Luxus ohne Mehrwert zugeschrieben und einzig auf dem Namen gebaut…. Klar dass die mit der aktuellen Qualität nur fallen müssen…. da muss schon mehr kommen…. aber Kundschaft wurde verprellt und das wird teuer die zurück zubekommen ….