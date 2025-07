Volkswagen: Probleme mit dem elektrischen VW Golf

Volkswagen plant bekanntlich einen elektrischen VW Golf für die Zukunft mit der SSP-Plattform und spricht auch gerne darüber. Worüber man nicht gerne spricht, ist das Datum, denn der erste Elektro-Golf könnte noch sehr viele Jahre dauern.

Laut Manager Magazin verschiebt sich der elektrische VW Golf auf 2029 und wir alle kennen die Produktentwicklung, da kann es auch schnell 2030 werden. VW hat eigentlich 2028 angepeilt, aber die Entwicklung verzögert sich um 15 Monate.

Eine offizielle Bestätigung von Volkswagen gibt es noch nicht und man sprach ja auch immer nur von „voraussichtlich“, aber ein halbes Jahrzehnt wäre echt lange.

Eine Lösung ist die Weiterentwicklung der MEB-Plattform, die sich MEB+ nennt, das ist laut Quelle auch ein Grund, warum Volkswagen dies wohl etwas entspannter sieht, denn die startet erst 2026 und muss sich am Ende natürlich auch rechnen.

Das Kunststück wäre jetzt also, wenn man weniger über den elektrischen VW Golf und Co. spricht und sich auf das ID-Portfolio konzentriert. Eigentlich wollte man damit ja mal ab 2025 an Tesla vorbeiziehen, aber davon ist VW sehr weit entfernt.

